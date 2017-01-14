حكومة الوفاق: تكليف الجيش بالتصدي لمسلحي الغويل

كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً، وحدات من الجيش الليبي بالتصدي لـ”مجموعة مسلحة محسوبة” على خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والتي اقتحمت عدداً من مقرات الوزارات بالعاصمة طرابلس.

وأعلنت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن رئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد امعيتيق عقد اجتماعاً ضم نائب رئيس المجلس فتحي المجبري، وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي، ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، وممثلين عن رئاسة أركان القوات البرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، وغرفة عمليات تأمين طرابلس.

واتفق المجتمعون على “تكليف وحدات من الجيش الليبي لضبط الأمن، والتصدي لأي محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة”.

وأشارت إدارة التواصل إلى أن مجموعة مسلحة محسوبة على رئيس الوزراء السابق لحكومة الإنقاذ خليفة الغويل، اقتحمت عدداً من المقرات الحكومية، بطريقة غير شرعية وتحت تهديد السلاح.

وأعلن الغويل عبر قناة التناصح التابعة لدار الإفتاء بطرابلس سيطرته رسمياً على بعض المقار التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي في “حكم الملغي”.

يذكر أن حكومة الإنقاذ نصّبتها ميليشيات فجر ليبيا المتطرفة عقب سيطرتها على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) 2014، وكانت حكومة الإنقاذ استولت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على مقر مجلس الدولة، أحد الهيئات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.