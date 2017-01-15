حكومتان فى ليبيا تتسارعان على المقرات الرسمية في طرابلس

نفى خليفة الغويل رئيس “حكومة الانقاذ” غير المعترف بها في ليبيا أمس السبت انسحاب القوات الموالية له من مقرين حكوميين أحدهما لوزارة الدفاع، متوعدا بـ”تطبيق القانون بالقوة” للاستيلاء على مقرات جديدة.

وياتي ذلك وسط غموض حول ما يجري فعلا على الأرض في العاصمة التي تعج بالميليشيات.

وسادت حالة من التوتر الأمني مساء أمس السبت طرابلس اثر إغلاق بعض المحتجين عدة طرق رئيسية احتجاجا على “الفوضى السياسية” وهو ما صاحبه تشديدات أمنية حول مقرين لحكومتي الوفاق و”الإنقاذ” بالمدينة.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في شارع طريق السكة حيث مقر رئاسة وزراء حكومة الوفاق بطرابلس وكذلك بمحيط فندق ريكسوس المجاور لقصور الضيافة بالمدينة وهو أحد الأماكن التي تدير منها “حكومة الإنقاذ” عملها عقب عودتها للعمل قبل أشهر.

وقال الغويل ان ما يتردد عن الانسحاب من وزارتي الدفاع والعمل “غير صحيح والخطوة القادمة تستهدف عددا من المقرات الوزارية الأخرى المغتصبة من حكومة الوفاق، وسيتم تطبيق القانون بالقوة وأن أي مجموعة ستعيق أو تستعمل القوة سيتم ردعها بالقوة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف أن “التحركات مدروسة لأن هناك كتائب ومجموعات في طرابلس تسعى إلى استغلال الأحداث لنشر الفوضى السياسية”.

لكن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قال بمؤتمر صحفي مساء الجمعة إن ما وصفها بـ”الاعتداءات” استمرت “لساعات فقط”.

من جهة أخرى، قامت فرقة الأمن المركزي الرابع عشر برئاسة أسامة كشور التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بإغلاق منافذ طرابلس الغربية احتجاجا على عملية خطف عادل السيفاو مساعد كشور بحسب مصادر أمنية بالفرقة.

واتهمت المصادر “قوة الردع الخاصة” التابعة أيضا لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق باختطاف السيفاو عقب اعتراضه على قيام القوة بهدم منازل بمنطقة قرقارش بطرابلس بحجة أنها أوكار لبيع وترويج المخدرات ويسكنها وافدون قتلوا أحد عناصر تلك القوة في اشتباكات معها مؤخرا.

من جانبه قال آمر “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لجهاز الأمن المركزي بحكومة الوفاق سعيد قويجيل إن قوة الردع انسحبت من قرقارش بعد هدم بعض المنازل.

وأضاف أن “المباحثات قائمة للاطمئنان على سلامة السيفاو الذي لا نعلم أسباب اختطافه حتى الآن”.

وعقب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي إثر ثورة 2011 تشكلت عدة كتائب أمنية بطرابلس وكل منها كانت تقول إنها تعمل على فرض الأمن واندمج معظمها في الحكومات التي تشكلت عقب الثورة ومنها حكومة الوفاق غير أنه بين الحين والآخر تحدث مناوشات بينها.