حلفاء الأسد يلوحون بردّ قوي على أي “عدوان” على سوريا

هددت غرفة العمليات المشتركة التي تضم روسيا وإيران والقوات الداعمة لدمشق وأبرزها حزب الله اللبناني، الأحد بأنها سترد بـ”قوة” على أي “عدوان” على سوريا بعد الضربة الأميركية على مطار الشعيرات والتي اعتبرتها “تجاوزا للخطوط الحمراء”.

وقالت الغرفة ومقرها سوريا في بيان نشره موقع صحيفة الوطن القريبة من النظام السوري، إن ما قامت به الولايات المتحدة “من عدوان على سوريا هو تجاوز للخطوط الحمراء” محذرة أنه “من الآن فصاعدا سنرد بقوة على أي عدوان وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل أي كان”، مضيفة أن واشنطن “تعلم قدراتنا على الرد جيدا”.

ونفذ الجيش الأميركي فجر الجمعة بأمر من الرئيس دونالد ترامب هجوما على مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص (وسط)، عبر إطلاق 59 صاروخا من طراز توماهوك من البحر، ردا على هجوم كيميائي استهدف مدينة خان شيخون في محافظة ادلب (شمال غرب).

وقتل 87 مدنيا بينهم 31 طفلا الثلاثاء وفق المرصد السوري لحقوق الانسان جراء الهجوم الذي اتهمت واشنطن قوات النظام السوري بتنفيذه من خلال قصف جوي، الأمر الذي نفته دمشق وداعموها نفيا قاطعا.

وتقول موسكو ودمشق إن الطيران السوري قصف مستودع أسلحة لمقاتلي المعارضة كان يحتوي مواد كيميائية.

واستنكر حلفاء سوريا في بيانهم “أي استهداف للمدنيين أيا كانوا”، مؤكدين أن “ما جرى في خان شيخون مدان أيضا، رغم إيماننا أنه فعلٌ مدبر من بعض الدول والمنظمات لاتخاذه ذريعة لمهاجمة سوريا”.

وتعد روسيا وايران من أبرز الدول الداعمة لدمشق منذ بدء النزاع السوري في منتصف مارس/اذار 2011 وتقدمان دعما دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا لنظام الرئيس بشار الأسد. كما يشارك مقاتلون من حزب الله اللبناني ومن مجموعات شيعية عراقية في القتال إلى جانب القوات الحكومية.

وفي السياق ذاته أدان الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد “العدوان الأميركي السافر على سوريا” بعد الضربة الصاروخية الأميركية لقاعدة الشعيرات العسكرية السورية.

وكان روحاني قد دعا السبت إلى تحقيق نزيه في هجوم يشتبه أنه بأسلحة كيماوية وقع الأسبوع الماضي في سوريا وحذر الولايات المتحدة من أن ضرباتها الصاروخية في سوريا قد تغذي التطرف بالمنطقة.

وذكرت قناة ‘برس تي.في’ الايرانية الرسمية أن روحاني قال لنظيره السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي الأحد “المزاعم بأن سوريا شنت الهجوم الكيماوي مجرد ذريعة لتعطيل عملية السلام السورية.”

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الأسد أبلغ روحاني بأن الجيش والشعب في سوريا “مصممان على سحق الإرهاب في كل بقعة من الأراضي السورية” وشكره على الدعم الإيراني لدمشق.

وانتقد روحاني أيضا دول الخليج العربية لتأييدها الضربة الصاروخية الأميركية.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي “للأسف هناك دول في منطقتنا تشجع أعمال العدوان الأميركية”.

وأشادت السعودية بالضربة ووصفتها بأنها قرار شجاع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب كما أبدت الإمارات تأييدها للضربة. والبلدان عضوان في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

تيلرسون يتهم موسكو

وفي المقابل تساءل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأحد، قبل يومين من زيارته موسكو، عن النوايا الفعلية لروسيا في سوريا معتبرا أنها بدت “غير مؤهلة” للإشراف على تفكيك الترسانة الكيميائية لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال تيلرسون في مقابلة مع شبكة ايه بي سي “هذا سيكون جزءا من المباحثات التي سنجريها حين أصل إلى موسكو هذا الأسبوع. سأطلب من وزير الخارجية سيرغي لافروف والحكومة الروسية أن يفيا بالتزاماتهما حيال المجتمع الدولي حين وافقا على ضمان التخلص من الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف “لماذا لم تكن روسيا قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة؟ هذا ليس واضحا بالنسبة إلي. لا أريد ان أستخلص أنهم كانوا متواطئين، لكن من الواضح أنهم كانوا غير مؤهلين وقد يكون السوريون تلاعبوا بهم”.

وتابع الوزير الأميركي “من الواضح أنهم حلفاء بشار الأسد. ينبغي أن يؤثروا عليه في شكل كبير ويدفعوه إلى الكف عن استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وقال تيلرسون أيضا “لا أعتقد أن الروس يريدون تدهورا للعلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن ينبغي اجراء مباحثات كثيفة لنفهم في شكل أفضل طبيعة العلاقة التي تريد روسيا ان تقيمها معنا”.

واضاف “آمل أن نجري محادثات بناءة مع الحكومة الروسية ووزير الخارجية لافروف لتدعم روسيا عملية تفضي الى سوريا مستقرة”.