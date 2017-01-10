حماس تدعو إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بـ”التوافق”

دعا مسؤول في حركة حماس الإسلامية الثلاثاء إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ”التوافق”.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، خلال لقاء مع الصحفيين في غزة، إن حماس “لن تعترف بالمجلس الوطني القائم وتسعى للاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد وإعادة بناء مؤسسات المنظمة”.

واعتبر الحية أن “المجلس الوطني القائم عفا عليه الزمن ما يتطلب الاتفاق على مجلس وطني جديد، وإلا ستؤول مساعي تحقيق المصالحة الفلسطينية إلى فشل جديد، وحينها ستكون خيارات الحركة مفتوحة”.

وجاءت تصريحات القيادي في حماس عشية بدء لجنة تحضيرية لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بعقد أول اجتماعاتها في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة ، للمرة الأولى، من حماس والجهاد الإسلامي.

وقال الحية إن علاقات حماس مع مصر التي توترت منذ عام 2013 “تسير نحو منحنى إيجابي”، مضيفا أن الحركة “لم يكن لها أي مشكلة أمنية مع مصر، وهي فقط تحملت ارتدادات الأزمة الداخلية في مصر”.

وأكد الحية على موقف حماس “بعدم التدخل بالشأن العربي الداخلي أو العبث بأمن أي دولة عربية أو إسلامية”، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أمن مصر.

ورحب قيادي حماس بخطوات مصر الأخيرة بالانفتاح الاقتصادي تجاه قطاع غزة، مؤكدا أن الحركة تريد تطوير ذلك وستفسح المجال لأي خطوات مصرية قادمة.