حماس تقيم منطقة أمنية عازلة بين قطاع غزة ومصر

بدأت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في إقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وتمتد المنطقة على طول 12 كيلومتراً وبعرض 100 متر، ومن المقرر أن تزود المنطقة العازلة بكاميرات وأبراج مراقبة عسكرية، وذلك من أجل تأمين الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين.

وبحسب حماس فإن هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة لوفد الحركة الأمني لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار.

وقال وكيل الوزارة إن المنطقة العازلة “ستصبح منطقة عسكرية مغلقة، وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين”.

موجهاً “رسالة طمأنة” لمصر “أن الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود”.