حماس: حريصون على علاقات “حميمية” مع إيران

أكدت حركة حماس حرصها على علاقات “حميمية” مع إيران بعد التوتر الذي شهدته العلاقة بينهما بسبب الأزمة السورية ومواقف حركة حماس منها.

وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري، إن “اتصالات جرت، أخيراً، بين حركته وإيران لتقوية العلاقات بين الجانبين”.

مشيراً لحرص الحركة على بناء علاقات متوازنة وحميمية مع كل الأطراف العربية والإسلامية.

وأضاف أبو زهري، “هناك جهود واتصالات لتقوية العلاقة مع إيران في المرحلة الأخيرة، ونأمل أن نصل إلى شيء إيجابي”.

وأكد أكثر من مسؤول في حركة حماس، سعي الحركة لترميم العلاقة مع إيران، والتي كانت تعد أحد أهم ممولي أنشطتها العسكرية، الخاصة بجناحها العسكري كتائب القسام.

وشهدت العلاقة بين إيران وحماس، توتراً بعد اندلاع أحداث الثورة السورية، حيث اتهمت طهران حماس باتخاذ مواقف مناوئة للنظام السوري وحلفائه، لكن سرعان ما عادت العلاقات لسابق عهدها.