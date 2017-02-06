خادم الحرمين: سنواصل دعم الشرعية في اليمن

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة “لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية”.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن “مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية”.

وأشار إلى أن خادم الحرمين “نوه بشجاعة طاقم السفينة”، مؤكداً “أن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيس مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من المليشيات الانقلابية”.