خادم الحرمين يأمر بتنظيم حملة لإغاثة الشعب السوري
الرئيسية » اخبار » خادم الحرمين يأمر بتنظيم حملة لإغاثة الشعب السوري

خادم الحرمين الملك سلمان
خادم الحرمين الملك سلمان
اخبار خليجي رئيسى

خادم الحرمين يأمر بتنظيم حملة لإغاثة الشعب السوري

26 ديسمبر, 2016
وائل فتحى
image_pdfimage_print

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، قرارا لتنظيم حملة تبرعات شعبية في أرجاء السعودية لإغاثة الشعب السوري.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الملك سلمان أمر بهذه الحملة “نظرا لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها”.

وأعلن الملك سلمان تخصيص 100 مليون ريال لدعم هذه الحملة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحملة ستبدأ الثلاثاء في جميع مناطق السعودية، على أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء.

كما سيتولى المركز أيضا استقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، وتوزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل.

وقد دشن الملك سلمان الحملة بتبرعه بمبلغ (20) مليون ريال، كما تبرع الأمير محمد بن نايف ولي العهد بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد بمبلغ (8) ملايين ريال.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *