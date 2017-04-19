خامنئي يستقبل قادة الجيش وينهي الجدل حول وضعه الصحي

استقبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، قادة الجيش وحرس الثورة في العاصمة طهران، بمناسبة يوم الجيش الإيراني، لينهي بذلك الجدل الذي أثير حول وضعه الصحي مؤخراً.

وذكر موقع “khamenei.ir” الإيراني، أن خامنئي دعا في كلمة ألقاها أمام قادة الجيش، المسؤوليين الإيرانيين إلى النظر بجدية إلى القضايا المعيشية للشعب، وأن “الأعداء” يهاجمون بلاده من الناحية الاقتصادية، لذا يجب إيلاء الأهمية للقضايا الاقتصادية.

وحول الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها إيران في 19 مايو/ أيار المقبل، قال خامنئي “يجب على الجميع معرفة أهمية الانتخابات، الدولة والشعب والجميع، يجب تحقيق مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات، ويجب ألا نسمح للإعلام الأجنبي المعادي أن يلقي بظلاله على الانتخابات”.

والشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة الإيرانية “أحمد خاتمي”، عن تشكيل لجنة سرية لاختيار مرشح من بين 10 مرشحين محتملين لخلافة خامنئي للمرشد.

وكان خامنئي البالغ من العمر 78 سنة، أجرى عملية جراحية عام 2014، بسبب سرطان البروستات.