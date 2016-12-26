خبر كاذب كاد يشعل حربا نووية بين باكستان وإسرائيل

هدد وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف بالرد على أي ضربة نووية إسرائيلية بالمثل، بعد أن خدعه موقع إخباري بنشر خبر كاذب عن احتمال شن إسرائيل هجوما نوويا ضد باكستان، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين.

ورد الوزير آصف في تغريدة على القصة المفبركة التي نشرها الموقع الإخباري “آيه دبليو دي نيوز” بعنوان “وزير الدفاع الإسرائيلي يقول: إذا أرسلت باكستان قوات برية إلى سورية بأية حجة فسندمر ذلك البلد بهجوم نووي”.

وقال الوزير الباكستاني في تغريدة الجمعة إن “وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالرد النووي على افتراض قيام باكستان بدور في سورية ضد داعش. إسرائيل تنسى أن باكستان دولة نووية أيضا”.

وزارة الدفاع الإسرائيلي تصدر توضيحا

وغردت وزارة الدفاع الإسرائيلية ردا على الوزير الباكستاني، بالقول إن “البيان المنسوب لوزير الدفاع (موشيه) يعالون بشأن باكستان لم يصدر مطلقا”، مضيفة أن “التقارير التي أشار إليها وزير الدفاع الباكستاني كاذبة تماما”.

ولا تقيم باكستان التي تدين الغالبية العظمى من سكانها بالإسلام، أية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتعرض آصف للسخرية في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انخداعه بالخبر الكاذب.

وقال الصحافي التلفزيوني البارز نصرت جاويد “إن برنامجنا النووي مسألة جادة للغاية بحيث لا يمكن تركه للسياسيين المدمنين على تويتر”، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.