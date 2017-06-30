خفض تدريجي لقوات حفظ السلام في دارفور

تبنى مجلس الأمن قرارا يقضي بخفض تدريجي لقوات حفظ السلام في إقليم دارفور السوداني من شأنه أن يقلص إلى النصف تقريبا عدد القوات خلال العام المقبل إذا سمحت الظروف وتعاونت الحكومة في ذلك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والاتحاد الأفريقي قد أوصيا المجلس المكون من 15 عضوا بهذه الخطوة في تقرير الشهر الماضي. وتبنى المجلس بالإجماع قرارا يمكن أيضا أن يخفض الشرطة بأكثر من الربع.

وينص قرار الأمم المتحدة الذي جرى تبنيه أمس الخميس أن سقف القوات سيتقلص من 15485 إلى 11395 في الشهور الستة الأولى وأن الحد الأقصى للشرطة سينخفض إلى 2888 من 3403.

كما طالب المجلس غوتيريس والاتحاد الأفريقي بتقديم تقييم بحلول الأول من يناير كانون الثاني 2018.

وسيراجع ذلك التقرير تنفيذ الخفض وأثرة على حماية المدنيين ووصول المساعدات وتعاون الحكومة السودانية مع البعثة “وما إذا كانت الأوضاع على الأرض لا تزال مواتية لمزيد من الخفض”.