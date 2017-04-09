خلفان يهاجم القرضاوي: عمليات الإرهاب اخوانية

شن نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان،هجوماً ضارياً على الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، على خلفية تبرير الأخير للعمليات الإرهابية التي وقعت الأحد في مصر.

وكان القرضاوي قد اتهم الحكومة المصرية بالتسبب في ما أسماه “ممارسات قمعية” في وقوع تلك الهجمات الإرهابية بدافع الثأر و الإنتقام ، وهو ما رفضه خلفان معتبراً ذلك تبريراً غير مقبول للإرهاب ، و مؤكداً على أن ممارسات الحكومات لا تبرر الإرهاب.

وقال خلفان في سلسة من التغريدات معلقاً على التفجيرات التي استهدفت المسيحيين في مصر : أيها المجرمون ماذا تريدون بكنائس المسيحيين…قاتلكم الله.

و أضاف معلقاً على القرضاوي :القرضاوي تبريرك للارهاب في مصر بان السيسي ظالم يبطله وقوع الارهاب في السويد وفرنسا وبريطانيا ..الخ.. فلا تبرر الارهاب بسياسة حكومية.

و تابع : طالما ظل القرضاوي واشكاله يهاجمون مصر فالمخطط لا زال يشعلل..لانهم هم وقود الارهاب.

و اختتم خلفان تغريداته بإعادة التغريد للداعية الإماراتي أحمد موسى لتغريدة قال فيها : بأي ذنب يقتلون الأقباط الأبرياء!!!. ألم يعلم الحمقى أن النبيﷺ قال: (استوصوا بالقِبط خيرا…فإن لهم ذمة ورحماً).