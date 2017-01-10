خميس والنجعي والدوسري يرفضون التجديد للنصر السعودي

علمت مصادر أن إدارة النصر وقعت في أزمة حقيقية من خلال تجديد عقد لاعب الوسط عوض خميس وثنائي المنتخب السعودي للشباب والمنضمين حديثا للمنتخب الأول لكرة القدم سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري بعد رفض الثلاثي العروض المقدمة من الإدارة الصفراء التي عرضت على خميس في الساعات القليلة الماضية التجديد لثلاثة أعوام بالسقف الأعلى للاعبين المحليين المحترفين بواقع مليونين و400 ألف ريال في العام.

وجاء الرفض كون آخر العقود المجددة كانت في الصيف الماضي للاعب الوسط شايع شراحيلي الذي تم منحه السقف الأعلى إضافة لشيك إضافي يقدر بمليون و500 ألف ريال، وينتظر أن تقدم الإدارة عرضا آخر لخميس قبل دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده والتي يتبقى عليها أسبوعان.

وكانت إدارة النصر قد طالبت النجعي والدوسري قبل انضمامهما لمعسكر المنتخب السعودي الأول الخميس الماضي بتوقيعهما للعقد الاحترافي الأول كونه يحق لأي ناد التوقيع مع اللاعب الهاوي لثلاثة أعوام بالسقف الأدنى، ورفضا العرض الأصفر واشترطا مساواتهما بعقدي المدافع عبدالله مادو ولاعب الوسط المعار للرائد أيمن فتيني.

من جهة أخرى أكد الظهير الأيمن في النصر عبدالرحمن الشمري لـ”الرياض” أنه لم يوقع لأي ناد حتى اليوم، وقال: “ما تم تناقله في الساعات الماضية بتوقيعي لأحد الأندية غير صحيح، ولا زلت أدرس العديد من العروض بعد أن فسخت عقد الإعارة حتى نهاية الموسم مع التعاون قبل عدة أيام، وإعارة التعاون صفحة وطويت بخيرها وشرها”.