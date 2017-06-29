“داعش” محاصر في كيلو متر مربع فقط بالموصل

تحاصر القوات العراقية تنظيم “داعش” الإرهابي في كيلومتر مربع واحد بعد تمكنها مـــن استعادة السيطرة على منطقتي حضرة السادة والأحمدية، في الشطر القديم غربي الموصل.

وتأتي خســارة تنظيم داعش الإرهابي للمنطقتين، عقب توغل قوات الشرطة الاتحادية في حي الفاروق.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات العراقية قتلت ستة وثلاثين مسلحاً من داعش، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية غربي المدينة كما دمرت أكثر من عشر مركبات ملغومة.

وتشير التقديرات إلى أن نفوذ داعش أضحى محصوراً في كيلومتر مربع، كما يتحصن قرابة 350 مسلحاً في البلدة القديمة التي تطوقها القوات العراقية من جميع الجهات.