داعش يدمر آثارا جديدة في تدمر السورية

دمر داعش اثارا جديدة في مدينة تدمر الاثرية في محافظة حمص في شرق سوريا، وفق ما قال مدير عام الاثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم أمس الجمعة.

واوضح عبد الكريم “دمر داعش كما تلقينا من اخبار منذ عشرة ايام التترابيلون الاثري وهو عبارة عن 16 عمودا”.

واضاف “كما اظهرت صور اقمار اصطناعية حصلنا عليها من جامعة بوسطن اضرارا لحقت في واجهة المسرح الروماني”.

واوضح عبد الكريم ان “التترابيلون عبارة عن 16 عمودا اثريا بينها واحد اصلي و15 آخرين تمت اعادة اعمارهم وتتضمن اجزاء من تلك الاصلية”.

واستولى داعش في 11 كانون الاول/ديسمبر مجددا على مدينة تدمر الثرية، وذلك بعد اكثر من ستة اشهر على سيطرة الجيش السوري عليها وطرد الجهاديين منها.

وكان التنظيم استولى المرة الاولى على تدمر في ايار/مايو العام 2015، وارتكب طوال فترة سيطرته عليها اعمالا وحشية، بينها قطع رأس مدير الاثار في المدينة خالد الاسعد (82 عاما). كما دمر اثارا عدة بينها معبدي بعل شمسين وبل.

وارتكب التنظيم ايضا وقتها عملية اعدام جماعية لـ25 جنديا سوريا على المسرح الروماني.

واعرب عبد الكريم عن خوفه من المستقبل طالما بقي داعش في المدينة.

وصرح “قلنا منذ اليوم الاول ان هناك سيناريو مرعب ينتظرنا”، مضيفا “عشنا الرعب في المرحلة اللاولى، ولم اتوقع ان تحتل المدينة مرة ثانية”.

واضاف “معركة تدمر ثقافية وليست سياسية لا افهم كيف قبل المجتمع الدولي والاطراف المعنية بالازمة السورية ان تسقط تدمر”.

وبعد سيطرة الجيش السوري على تدمر، عمدت مديرية الاثار الى اخراج كل ما تبقى من اثار حتى المتضررة منها من متحف المدينة.

واكد عبد الكريم “الجزء الاكبر من الاثار المتضررة او غير المتضررة تم نقلها الى دمشق”.