داعش يسيطر على طريق استراتيجي في ريف حلب

سيطر تنظيم داعش الخميس على قرى عدة في بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي إثر اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري.

وبذلك يكون التنظيم استطاع قطع طريق خناصر أثريا الاستراتيجي للقوات الحكومية.

وأفادت مصادر محلية بشن التنظيم هجوما على المنطقة أعقبه اشتباكات عنيفة مع الجيش السور، وانتهى بسيطرة التنظيم على قرى رسم النفل والشلالة والراهب والرويهب والهواز والمزرعة شمالي خناصر، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

ويعتبر طريق “خناصر – إثريا- حلب” ذو أهمية استراتيجية، حيث تعتمده القوات الحكومية كخط إمداد أساسي بالعدة والعتاد نحو مدنية حلب.

وفي معارك أخرى، استعادت فصائل الجيش الحر المعارضة، ضمن غرفة عمليات درع الفرات، السيطرة على قرية المقري وتلتها شرق مدينة الباب بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

وأكدت مصادر عسكرية في الجيش الحر مقتل 13 عنصرا في صفوف تنظيم داعش، كما تمكن من استعادة السيطرة على قرية السفلانية.