داعش يعزل مطار دير الزور تمهيداً لاقتحامه

تمكن تنظيم الدولة الاسلامية الاثنين من عزل مطار دير الزور العسكري عن باقي الاحياء تحت سيطرة قوات النظام في المدينة الواقعة في شرق سوريا، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ومصدر عسكري سوري.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “تمكن تنظيم داعش من تحقيق الهدف الرئيسي من هجومه في مدينة دير الزور، وهو قطع الطريق بين المدينة والمطار العسكري المجاور”.

وتمكن التنظيم وفق المرصد “من عزل مطار دير الزور عن المدينة وبالتالي فصل مناطق سيطرة النظام الى جزءين، ليضيق بذلك الخناق بشكل كبير على الاحياء السكنية في المدينة”.

واكد مصدر عسكري سوري ان “تنظيم داعش هاجم مواقع للجيش غرب المطار ما ادى الى انقطاع الطريق الواصلة بين المدينة والمطار” وهو ما اكده التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل.

وذكر ان “وحدات الجيش تشن في هذه الاثناء هجوماً معاكساً على المواقع التي سيطر عليها المسلحون لاستعادتها”.

وبدأ التنظيم السبت هجوما هو “الاعنف” على المدينة التي يسيطر منذ العام 2014 على اكثر من ستين في المئة منها، ويحاصرها بشكل مطبق منذ عامين، لتصبح بذلك المدينة الوحيدة التي يحاصر فيها الجهاديون قوات النظام.

ومنذ ذلك الحين، بات الوصول الى مناطق سيطرة قوات النظام متاحا عبر المروحيات العسكرية التي تنقل الامدادات للجيش والمساعدات الغذائية الى السكان المحاصرين.

وفي وقت سابق الاثنين، قال مصدر عسكري سوري ان التنظيم الذي “يعتمد على عدد كبير من الانغماسيين” استقدم “تعزيزات كبيرة من ريف دير الزور الغربي ومن الرقة (شمالاً)”، معقله الابرز في سوريا.

وافاد المرصد الاثنين بمعارك عنيفة متواصلة بين الطرفين في المدينة تتزامن مع غارات كثيفة تستهدف مواقع الجهاديين ومناطق الاشتباك.

واحصى المرصد منذ بدء الهجوم مقتل 28 عنصرا من قوات النظام واربعين جهاديا، بالاضافة الى مقتل 14 مدنيا على الاقل.

ويسيطر التنظيم منذ العام 2014 على اجزاء كبيرة من محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق.