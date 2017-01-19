داعش يفقد ربع مساحة سيطرته في 2016

أفادت دراسة نشرتها الخميس مؤسسة “اي اتش اس ماركيت” للأبحاث بأن تنظيم داعش خسر في 2016 حوالى ربع مساحة الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في سورية والعراق.

وقالت المؤسسة البحثية ومقرها لندن في دراستها إنه خلال العام 2016 تراجعت مساحة داعش في هذين البلدين من 78 ألف كلم مربع إلى 60 ألف و400 كلم مربع، أي ما يعادل تقريبا مساحة كوريا الشمالية.

وكانت مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم قد تراجعت في 2015 بنسبة 14 في المئة (من 90 ألف و800 كلم مربع إلى 78 ألف كلم مربع).

وقال المحلل في المؤسسة كولومب ستراك في الدراسة إن داعش “عانى في 2016 من خسائر لا سابق لها في الأراضي ولا سيما في مناطق جوهرية لمشروعه للحكم”.

ومني التنظيم بهذا التراجع “على الرغم من سيطرته في كانون الأول/ديسمبر مجددا على تدمر” المدينة الأثرية السورية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي إثر هجوم مضاد خاطف.

ومن أبرز المدن التي خسرها التنظيم في 2016 دابق ومنبج في سورية والرمادي والفلوجة في العراق.

وقال لودوفيكو كارلينو وهو محلل آخر في المؤسسة إن هذه الهزائم “تعرض تنظيم داعش لخطر حصول انشقاقات إلى جماعات متشددة منافسة في سورية أو حتى إمكانية حصول انفجار داخلي”.

وبالنسبة إلى مدينة الموصل، آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق، فاعتبرت الدراسة أن القوات العراقية يمكن أن تستعيد المدينة بالكامل “قبل النصف الثاني من العام”.