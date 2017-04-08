“داعش” يقصف المصلين في الموصل

أفاد مصدر أمني في مدينة الموصل، أمس، بإصابة عدد من المدنيين جراء سقوط قذائف هاون بالقرب من جامع في حي المهندسين بالجانب الأيسر للمدينة. في وقت تعمل واشنطن وبغداد على تغيير التكتيكات المتبعة للقضاء على التنظيم في الموصل بهدف تقليص عدد الضحايا المدنيين.

وقال المصدر إن “عدداً من المدنيين أصيبوا بجروح جراء سقوط قذائف هاون بالقرب من جامع وجيه في حي المهندسين”.

وأكد أن “القذائف استهدفت المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة”، حيث كان العديد من الرجال والشباب والأطفال يؤدون الصلاة.

الغازات السامة

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني أن تنظيم داعش استخدم للمرة الرابعة غاز الخردل والكلور في قصف المدنيين، هذه المرة في المدينة القديمة وسط الجانب الغربي للموصل. وأضاف المصدر أن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن نتيجة وقوعهم في مناطق الاشتباك

في الأثناء، قال قائد عمليات نينوى اللواء نجم عبد الله الجبوري للإذاعة إن القوات العراقية ستبطئ وتيرة المعارك في المدينة القديمة بالموصل بهدف تقليص عدد الضحايا المدنيين.

توتر

الى ذلك، انتقدت الحكومة العراقية تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو الذي هدد بضربة عسكرية في العراق لدحر الإرهابيين.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، “موضوع التنسيق العسكري والأمني بأي دولة وفي العراق يمر عبر التنسيق مع الحكومة، داعيا أنقرة الى بسحب اقواتها من الأراضي العراقية وبعد تحرير الموصل”.