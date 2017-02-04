داعش يقيم “سواتر خفية” في صحراء الأنبار

أعلن مصدر عسكري عراقي أمس الجمعة أن داعش شرع في إقامة سواتر خفية في صحراء الأنبار المحاذية للطريق الدولي باتجاه الحدود العراقية مع الأردن.

وأكد المقدم الركن محمد الدليمي من قيادة عمليات الأنبار أن “تنظيم داعش شرع بإقامة سواتر خفية في صحراء الأنبار المحاذية للطريق مع منفذ طربيل الحدودي مع الأردن بعد استعدادات البلدين العراق والأردن لافتتاح المنفذ امام حركة البضائع والمسافرين”.

وأضاف أن “هناك عمليات تقوم بها القوات العراقية لإبعاد العناصر الإرهابية عن الطريق الدولي حيث فتحت المقرات ونقاط السيطرة العسكرية وعززت الطريق بعناصر الجيش لإبعاد الخطر عن المنفذ والشاحنات التجارية”.

وكان مصدر في قيادة عمليات الجزيرة والبادية أفاد اليوم بمقتل 18 مسلحاً من تنظيم داعش عند محاولتهم اقتحام قضاء الرطبة 420 كلم غرب بغداد بإسناد طائرات التحالف الدولي فيما قتل أربعة من القوات العراقية وثلاثة من عناصر الحشد العشائري.

ويتعرض قضاء الرطبة الذي يحاذي الطريق الرئيسي إلى سوريا والأردن والسعودية باستمرار لهجمات من عناصر تنظيم داعش.