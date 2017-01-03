دييغو كوستا: انتفاضة تشيلسي بفضل كونتي

أشاد مهاجم تشيلسي، دييغو كوستا، بدور المدرب أنطونيو كونتي في معادلة فريقه للرقم القياسي في تحقيق 13 انتصارا متتاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقفز إلى قمة المسابقة.

وكان تشيلسي قد احتل المركز العاشر بالدوري الموسم الماضي، لكنه يتصدر المسابقة هذا الموسم بفارق خمس نقاط، الأمر الذي قال كوستا إنه يعود إلى العلاقة القوية للمدرب الإيطالي بلاعبيه.

وقال كوستا: “جاء المدرب وطبق خططه وسارت الأمور بشكل رائع إن علاقة المدرب جيدة باللاعبين فهو يمزح معهم دوما، وهو أمر جيد أن يكون هناك مدرب لا يؤدي دوره كمدرب فقط، بل كشخص يمكن التحدث إليه ويبث الثقة في لاعبيه”.

ويتصدر كوستا قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، وقال إنه كان قريبا من الرحيل إلى أتليتيكو مدريد قبل انطلاق الموسم الجاري.

وتابع: “كانت هناك إمكانية للذهاب إلى أتليتيكو بسبب بعض الأمور، منها العائلة وإقامتي هناك، لكن ليس بسبب تشيلسي”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويلعب تشيلسي في ضيافة توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس، الأربعاء، قبل أن يستضيف بيتربره يونايتد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.