دي ميستورا: لقاء أستانا تمهيدا لاجتماع جنيف حول سوريا
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المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا
المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا
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دي ميستورا: لقاء أستانا تمهيدا لاجتماع جنيف حول سوريا

5 يناير, 2017
أحمد علي
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أعرب المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الخميس عن دعم الأمم المتحدة للقاء التشاوري المرتقب في أستانا حول التسوية في سوريا.

وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف، عبّر دي ميستورا عن أمل الأمم المتحدة في إمكانية المشاركة في اللقاء المرتقب في عاصمة كازاخستان والتي تمضي الاستعدادات لعقده على قدم وساق.

كما قال المبعوث الدولي إن الأمم المتحدة “ستأخذ بعين الاعتبار” أي مبادرة ستصدر عن لقاء أستانا، معربا عن ثقة المنظمة الدولية بقدرة روسيا وتركيا على إنجاح الهدنة في سوريا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن أن مشاورات أستانا ستبدأ في 23 من هذا الشهر، في حال التزمت أطراف النزاع في سوريا باتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، الذي توصلت إليه الحكومة السورية وقوات المعارضة، وأعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يجب أن تبدأ المفاوضات خلال شهر من بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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أحمد علي

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