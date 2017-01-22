دي ميستورا: مهتمون بإنجاح محادثات أستانة
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دي ميستورا
دي ميستورا
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دي ميستورا: مهتمون بإنجاح محادثات أستانة

22 يناير, 2017
وائل فتحى
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التقى وزير الشؤون الخارجية في كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف الأحد مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا.

وذكرت وكالة أنباء كازاخستان “كازينفورم” أن اللقاء ركز على محادثات السلام السورية، التي ستنطلق غدا عند الساعة 1300 بالتوقيت المحلي للعاصمة أستانة. وأعرب دى ميستورا عن شكره لكازاخستان لاستضافة المحادثات.

وأشار المتحدث إلى أن الأمم المتحدة كانت أول الداعمين لمبادرة أستانة. وأكد على أهمية إنجاح هذه المحادثات.

وبحث الجانبان الاجراءات التنظيمية الخاصة بالتحضير للمباحثات، وأكدا مواصلة الجهود لحل الأزمة السورية.

والتقى الوزير الكازاخستاني اليوم أيضاً رؤساء وفود كل من إيران وروسيا وتركيا لبحث التحضير للمحادثات.

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وائل فتحى

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