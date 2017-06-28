دي ميستورا: نسعى لترتيب مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة السورية

أفاد المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمس الثلاثاء، بأنه يسعى إلى ترتيب مفاوضات مباشرة بين النظام السوري ووفد موحد من المعارضة.

وقال دي ميستورا في كلمة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن، أحاول تسهيل عقد مفاوضات مباشرة بين النظام ووفد موحد من المعارضة، إذ أتطلع لمشاركة كافة الأطراف السورية في الجولة المقبلة من مفاوضات جنييف.

وأضاف يجب أن نمنح مناطق تخفيف التوتر في سوريا فرصة للنجاح وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقة ودعم دولي للضغط على المعارضة لتوحيد صفوفها، مشيرا إلى أن تحسن الوضع الأمني في سوريا لم يؤد إلى تحسن متزامن في وصول المساعدات، هذا وفقا لما نقلته قناة “العربية” في خبر عاجل.

من جهة أخرى أكد دي ميستورا أن تنظيم داعش بدأ بالتراجع في سوريا نتيجة لعوامل عدة.