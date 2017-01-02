رئيسة كوريا الجنوبية: أنا "ضحية إعلامية"
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الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة باك كون هيه
الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة باك كون هيه
اخبار عالم

رئيسة كوريا الجنوبية: أنا “ضحية إعلامية”

2 يناير, 2017
أحمد علي
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قالت الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة، باك كون هيه، أمس الأحد، إنها ضحية لتقارير “مشوهة” وشبهات زائفة.

وفي مقابلة نشرتها وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، نفت باك اتهامات بالتواطؤ فيما يتعلق بصديقتها المقربة تشوي سون سيل.

وتواجه تشوي اتهاماً بالتدخل في شؤون الدولة والاطلاع على وثائق رسمية رغم أنها لا تتولى أي منصب رسمي.

وهذه هي أول مقابلة مع تشوي منذ أن صوت البرلمان على عزلها في التاسع من ديسمبر (كانون أول).

وقالت باك: “تم نشر شائعات وقصص وتقارير إعلامية مشوهة، وهناك معلومات مزيفة قد خرجت عن السيطرة”.

وأضافت “لقد أفرز سوء الفهم سوء فهم، وأدت تقارير خاطئة إلى استنساخ تقارير خاطئة أخرى .. أشعر بغصة في القلب”.

ونفت باك أن صديقتها تشوي كان لها أي تأثير على أي شؤون حكومية.

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أحمد علي

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