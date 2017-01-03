رئيسة كوريا الجنوبية تتغيب عن أول جلسة لمحاكمتها

ذكرت تقارير الثلاثاء أنه تم انعقاد أول جلسة استماع في محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية باك كوين هيه لاتهامها بالتقصير وذلك دون حضور الرئيسة.

وكما كان متوقعاً، لم تحضر الرئيسة جلسة الاستماع في المحكمة الدستورية في سيؤول، التي قالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء إنه تم إرجائها بعد 9 دقائق.

وبعد اتهام باك بالتقصير في ديسمبر (كانون أول) الماضي، تراجع المحكمة الآن الاتهامات ضدها والتي تشمل “الفساد وإساءة استخدام السلطة وانتهاك الواجبات الدستورية” في فضيحة متورطة فيها صديقتها تشوي سون سيل.

ويتردد أن تشوي تمكنت من ممارسة نفوذها على الحكومة على الرغم من عدم شغلها أي منصب رسمي، كما يعتقد أنها استخدمت صلتها بالرئيسة للحصول على صفقات تجارية.

وقد نفت باك كوين هيه جميع الاتهامات الموجهة ضدها.

ونقلت “يونهاب” عن رئيس المحكمة باك هان تشول، القول: “سوف نبذل قصارى جهدنا للقيام بمراجعة صارمة ونزيهة لقضية الاتهام بالتقصير”.

ومن المقرر أن تنعقد المحكمة مجدداً الخميس المقبل. وقال رئيس المحكمة إن المحاكمة سوف تستمر من خلال وكيل عنها إذا لم تحضر الرئيسة المحاكمة مجدداً.