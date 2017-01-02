رئيس أهلي جدة يكشف عن مصير فيتفا وشيفو

أكد رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي ان مدرب الفريق السويسري كريستيان غروس هو المسئول عن تحديد موقف ثنائي الفريق المحترف ايوانيس فيتفاتزيديس ومحمد عبد الشافي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت غروس بالتفكير في التخلص من فيتفاتزيديس وعبد الشافي في الشتاء الحالي مع البحث عن صانع ألعاب جديد.

وقال أحمد المرزوقي”ما فائدة وجود الجهاز الفني إذا الجمهور هو من يحدد بقاء لاعب او استبعاده..علينا وضع الثقة في الجهاز الفني”.

وتابع”فيتفا وعبدالشافي لاعبين كبار ولا اعد بشيء والجهاز الفني هو من يقرر بقائهم”.

وأكمل” وجدي الطويل متواجد معنا وغير صحيح ما ذكر عن استقالته”.

وأضاف”الأمير فهد بن خالد معنا قلبا وقالبا ولو أراد منصب لكان هو الرئيس الان”.