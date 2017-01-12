رئيس الأركان اليمني: انتصاراتنا الأخيرة ستفرض معادلة عسكرية جديدة
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الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
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رئيس الأركان اليمني: انتصاراتنا الأخيرة ستفرض معادلة عسكرية جديدة

12 يناير, 2017
وائل فتحى
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قال رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن محمد المقدشي، إن “الانتصارات التي تحققت للشرعية حديثاً، ستفرض معادلة جديدة على الواقع العسكري في اليمن”، بعد تحرير أحد أهم الممرات الملاحية.

وأضاف المقدشي، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أنه “سيكون هناك دعم مباشر لكل الجبهات ولن تتوقف المعارك على أي جبهة، وهذا الدعم مرهون بعدة عوامل عسكرية يصعب الإفصاح عنها”.

وأشار إلى أن “هذا التغير سينعكس بشكل كبير على الجبهات، خصوصاً مع سيطرة الجيش على سلسلة الجبال في جبهة نهم”.

وأكد المقدشي، أن “قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لعب دوراً مهماً في تسليح الجيش اليمني وتزويده بكل احتياجاته، الأمر الذي مكن الجيش من التقدم في جميع الجبهات، وتدمير غالبية منصات الصواريخ التي يمتلكها الانقلابيون”.

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وائل فتحى

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