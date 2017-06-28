رئيس فنزويلا: مروحية تهاجم مقر المحكمة العليا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، أن مروحية ألقت قنبلتين على مقر المحكمة العليا في كراكاس، منددا بـ”اعتداء ارهابي”.

وقال مادرور “لقد وضعت جميع القوات المسلحة في حال تأهب دفاعا عن النظام العام. سنقبض سريعا جدا على المروحية وجميع من نفذوا هذا الاعتداء الارهابي”.

ويواجه مادورو احتجاجات من المعارضة وبعض المنشقين من داخل حكومته، منذ ثلاثة أشهر أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 75 شخصا.

وتتركز الاحتجاجات حول خطة مادورو لإنشاء هيئة جديدة تعرف باسم الجمعية التأسيسية، وذلك لإعادة صياغة الدستور وهو ما تقول المعارضةإنه يتنافى مع قواعد الديمقراطية.

وحذر مادورو في وقت سابق من أنه قد يحمل هو وأنصاره السلاح إذا أطاحت المعارضة بحكومته الاشتراكية بالقوة.