رئيس كازاخستان يفوض بعض سلطاته للبرلمان ومجلس الوزراء - الوطن العربي
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رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف
رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف
اخبار عالم

رئيس كازاخستان يفوض بعض سلطاته للبرلمان ومجلس الوزراء

2 فبراير, 2017
وائل فتحى

قال نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان، إنه سيفوض بعض سلطاته للبرلمان ومجلس الوزراء.

وفي خطاب تلفزيوني مقتضب قال نزارباييف إن إصلاحات دستورية مقترحة ستسمح للبرلمان بتشكيل مجلس الوزراء الذي بدوره سيكون له سلطات أكبر في إدارة الاقتصاد.

وقال نزارباييف إنه سيركز بعد إقرار الإصلاحات على المسائل الاستراتيجية والسياسة الخارجية والأمن القومي وسيعمل كحكم بين مؤسسات السلطة.

وأضاف قائلا “الهدف من الإصلاح المقترح هو إعادة توزيع جدية للسلطات وإضفاء الديمقراطية على النظام السياسي ككل.”

وقال مكتب نزارباييف في بيان إن مسودة حزمة الإصلاحات ستطرح “لنقاش وطني” يستمر شهرا قبل أن تحال إلى البرلمان.

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وائل فتحى

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