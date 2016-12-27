رانييري منتقدا رياض محرز: حالته ليست جيدة

وجه الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انتقادات للأداء المتراجع لمهاجمه الجزائري رياض محرز.

مطالبا إياه بتقديم المزيد لناديه الذي يسعى إلى تفادي مراكز الهبوط في ترتيب الدوري.

وتألق محرز (25 عاما) بشكل لافت الموسم الماضي، وسجل 17 هدفا واختير أفضل لاعب في الدوري الممتاز، وساهم مع المهاجم جيمي فاردي في إحراز النادي لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

وردا على سؤال عن عدم إشراك محرز أساسيا في آخر لقاء أمام إيفرتون، قال رانييري “لأنه ليس بحالة جيدة حاليا وأردت أن أحفزه”.

وأضاف: “لم أشاهده يؤدي بشكل جيد في الحصص التدريبية، ويجب عليه تقديم المزيد للفريق. أريد المزيد”.

وتراجع مستوى اللاعبين هذا الموسم، ما انعكس سلبا على أداء النادي، الذي تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.