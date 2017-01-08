رحيل "والد الديمقراطية" في البرتغال
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بقي سواريز في مقدمة المشهد السياسي في بلاده لأربعين عاما.
بقي سواريز في مقدمة المشهد السياسي في بلاده لأربعين عاما.
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رحيل “والد الديمقراطية” في البرتغال

8 يناير, 2017
وائل فتحى
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أعلن خوسيه باراتا، المتحدث باسم مستشفى الصليب الأحمر في لشبونة، أمس السبت، وفاة الرئيس الاشتراكي البرتغالي الأسبق ماريو سواريز عن 92 عاما.

وكان سواريز نقل إلى المستشفى في 13 ديسمبر بسبب “تدهور عام في وضعه الصحي” وأدخل قسم العناية المركزة في مستشفى الصليب الأحمر.

وبعد تحسن عابر، عاد وضع الرئيس السابق الصحي وتدهور فجأة في 24 ديسمبر 2016، دون أن تكشف أسباب ذلك.

وبحسب مقربين منه، فإن سواريز لم يتعاف أبدا من من التهاب في الدماغ أصيب به في يناير 2013 وتفاقم وضعه الصحي أكثر إثر وفاة زوجته في يوليو 2015.

وبقي سواريز، الذي يعتبر أب الديموقراطية البرتغالية، في مقدمة المشهد السياسي في بلاده لأربعين عاما.

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وائل فتحى

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