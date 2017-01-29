رسالة هامة من سامي الجابر للاعبي الشباب

طالب سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب، لاعبي فريقه بعدم التفريط في النقاط مجددًا، مطالبًا الجميع ببذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة.

وقال سامي في اجتماع عقده مع لاعبي الفريق عقب العودة من جدة التي احتضنت مباراة الأهلي والشباب التي خسرها الليوث إن الفريق يقدم أداء جيدًا في المباريات التي يخوضها، لكنه لا يحقق الفوز ويخسر نقاطا عديدة بسهولة؛ الأمر الذي أخَّره إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وشدد مدرب الشباب على ضرورة إنهاء مسابقة الدوري في مركز متقدم حتى يضمن الشباب حجز مكان له في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، معتبرًا هذا هو الهدف الذي يجب السعي إلى تحقيقه في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، بدأ فريق الشباب يستعد لخوض المباراة المقبلة أمام التعاون المقررة إقامتها في مدينة بريدة. ويأمل الجهاز الفني للفريق العودة إلى الرياض حاملًا النقاط الثلاث لتعويض الخسارة التي لحقت به في الجولة السابقة أمام الأهلي.