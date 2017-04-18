روحاني ينتقد تدخلات الحرس الثوري في البلاد

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء تدخل الحرس الثوري في الأمور المتعلقة باقتصاد البلاد.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال روحاني، في كلمة خلال الاحتفالات التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، بمناسبة يوم الجيش: “وساوس القوات المسلحة في موضوع اقتصاد البلاد، إنما يبعدها عن أهدافها السامية”.

وأضاف روحاني: “الهواجس غيرالمبررة، من شأنها إبعاد القادة والقوات المسلحة، عن مهامهم الأصلية”.

وكان قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي، طلب مؤخرا، بتسليم إدارة الاقتصاد للحرس، بدعوى عدم إدارة الملف الاقتصادي في البلاد بشكل جيد.

تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإيراني يهيمن على سياسة إيران الداخلية والخارجية، من خلال مؤسسات اقتصادية يسيطر عليها، فضلًا عن قوته العسكرية.