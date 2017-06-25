روسيا: إطلاق عملية تصنيع غواصة “أوليانوفسك” النووية

أفاد ممثل إدارة الإعلام والاتصالات لشؤون القوات البحرية الروسية، إيغور ديغالو بأن عملية تصنيع أحدث غواصة نووية روسية تحمل اسم “أوليانوفسك” تنطلق في مصنع سيفيرودفينسك يوم 28 تموز/ يوليو هذا العام.

ونقل ديغالو، عن نائب القائد العام للقوات البحرية لشؤون التسليح، فيكتور بورسوك: “من المقرر أن تنطلق عملية تصنيع الغواصة السابعة (السادسة في سلسلة الغواصات) من الجيل الرابع والتي جرى تصميمها وفقا لمشروع “ياسن — إم” المعدل في مصنع “سيفماش” يوم 28 تموز/ يوليو من العام الجاري. وقد أصدر القائد العام للقوات البحرية الروسية أمرا بإطلاق اسم “أوليانوفسك” على هذه الغواصة الجديدة.

يذكر أنه من المخطط أن يتم تصنيع 7 غواصات في إطار إنجاز مشروع “ياسن” المذكور حتى عام 2020 المقبل. ومنها 6 غواصات في إطار إنجاز مشروع 885 إم” المعدل.

هذا وقد تم تسليم غواصة “سيفيرودفينسك” الرائدة في هذه السلسلة إلى القوات البحرية الروسية في عام 2014.

ويذكر أيضا أن غوصات “قازان” و”نوفوسيبيرسك” و”كراسنويارسك” و”أرخانغيلسك” في إطار إنجاز مشروع “ياسن-إم” (885 إم) المعدل. تبلغ حمولتها 13800 طن وعمق الغطس — 520 مترا وعدد أفراد الطاقم — 64 شخصا والقدرة على تنفيذ المهام المخصصة لها بشكل مستقل تماما — 100 يوم وسرعة التنقل تحت سطح الماء — 31 عقدة أي ما يعادل تقريبا 57 كم/ ساعة.

ويضم تسليح هذه الغواصات ألغاما بحرية وطوربيدات وصواريخ مجنحة من طرازي “كاليبر” و”أونيكس”.