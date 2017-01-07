روسيا تبدأ بتقليص قواتها في سوريا

أعلن الجيش الروسي أمس الجمعة انه بدأ في خفض قواته في سوريا على أن يسحب قريبا حاملة الطائرات الوحيدة التي ينشرها في المنطقة.

وقال قائد الجيش فاليري غيراسيموف “عملا بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، بدأت وزارة الدفاع الروسية خفض قواتنا العسكرية المنتشرة في سوريا”، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية مشيرة إلى أن هذا التخفيض سيبدأ مع سحب أسطول حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف”.

وانطلقت حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” في الـ15 أكتوبر تشرين الأول قاصدة الساحل السوري وترافقها مجموعة سفن حربية تابعة لأسطول الشمال الروسي وهي تحمل مقاتلات “ميغ-29 KR”، و”ميغ 29- KUBR”، ومقاتلات “سو-33” البحرية، إضافة إلى مروحيات “KA-52″ الملقبة بـ”التمساح”.

وحاملة الطائرات الروسية قادرة على حمل أكثر من خمسين طائرة، ومزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من نوع “غرانيت”، وصواريخ “كلينوك” المضادة للأهداف الجوية، وأنظمة “كاشتان” الصاروخية المدفعية، إضافة إلى منظومات دفاعية متكاملة مضادة للغواصات.

وسبق أن أعلن بوتين في آذار/مارس عن خفض القوات الروسية المشاركة في العمليات في سوريا، غير أن موسكو عادت وعززت انتشارها فيما تصاعدت المعارك في هذا البلد.

وذكر غيراسيموف بأن سحب السفن الروسية يأتي تزامنا مع استمرار وقف إطلاق النار المعلن في سوريا منذ الـ30 من ديسمبر / كانون الأول والذي لا ينسحب على عناصر التنظيمات الإرهابية الدولية في سوريا.

وتحدث عما أنجزه الطيران الحربي البحري الروسي خلال مهمته التي استمرت شهرين في سوريا، بقوله “أن الطيارين الروس نفذوا 420 طلعة قتالية منها 117 طلعة ليلية ودمروا 1252 موقعا للإرهابيين هناك”.

وأضاف أن “الأميرال غريغوروفيتش” وجهت في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني سلسلة من الضربات لمواقع تنظيم “داعش” في سوريا وأصابت جميع أهدافها بصواريخ “كاليبر” المجنحة”، مشيرا إلى أن الطائرات البحرية عكفت وللمرة الأولى في تاريخ الأسطول الروسي على تحديد الأهداف البرية قبل ضربها من السفن.

وتجدر الإشارة أن روسيا أرسلت في أواخر أيلول / سبتمبر عام 2015 قوات جوية إلى قاعدة حميميم الجوية السورية لدعم القوات الحكومية،ولعب السلاح الجوي الروسي دورا حاسما في تحرير مدينة حلب، أكبر المدن في الدولة التي مزقتها الحرب.

وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفا لإطلاق النار بدأ تطبيقه قبل أسبوع بموجب اتفاق روسي تركي. وعلى رغم الهدنة، تشهد بعض الجبهات وتحديدا في ريف دمشق خروقات متكررة.