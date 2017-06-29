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حاملة طائرات روسية
حاملة طائرات روسية
اخبار سلاح

روسيا تبني حاملة طائرات جديدة

29 يونيو, 2017
أحمد علي
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يضم الأسطول الروسي حاملة طائرات واحدة حالياً. وكشف نائب قائد القوات البحرية الروسية أن الأسطول الروسي يتطلع إلى امتلاك حاملة طائرات أخرى من صنع روسي.

وقال فيكتور بورسوك، نائب قائد القوات البحرية الروسية لشؤون التسليح، للصحفيين خلال معرض التقنيات البحرية في مدينة سان بطرسبورغ، إن فريق مصممي السفن من مدينة سان بطرسبورغ قدم نموذجا مصغرا من حاملة الطائرات المزمع إنشاؤها إلى القوات البحرية الروسية، وأن هناك اقتراحات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول الروسي يضم حالياً سفينة واحدة من فئة حاملات الطائرات.

وتحمل هذه السفينة اسم الأميرال الروسي السوفيتي كوزنيتسوف.

ويُتوقع أن تخضع حاملة الطائرات “كوزنيتسوف” لعملية تطويرية تحديثية في أقرب وقت.

 

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أحمد علي

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