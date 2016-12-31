روسيا تبني سفن “ميسترال” بنفسها

صرح رئيس شركة بناء السفن، أليكسي رخمانوف، أن سفن “ميسترال” الروسية الصنع، ستدخل في خدمة الأسطول البحري الروسي، في وقت قريب.

وأكد رخمانوف المعلومات حول المحادثات الجارية بشأن بناء نظيرة “ميسترال” الفرنسية.

واتخذ هذا القرار بعد التجربة في البناء المشترك لسفينتين من طراز “ميسترال” التي في نهاية المطاف أصبحت من ملكية القوات البحرية المصرية.

وأضاف رخمانوف، أن ميسترال الروسية لن تكون أقل شأنا من نظيرتها الفرنسية، وحتى أن الروسية ستتفوق على الفرنسية في بعض الخصائص.

وتابع رخمانوف قائلا، الأسطول الروسي سيحصل على حاملات المروحيات، ولكن ستكون من صنع روسيا، لهذا لن يكون هناك أي تدخل سياسي من الخارج.