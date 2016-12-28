روسيا تتوعد أميركا إذا فرضت عليها عقوبات جديدة
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بوتين
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روسيا تتوعد أميركا إذا فرضت عليها عقوبات جديدة

28 ديسمبر, 2016
وائل فتحى
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تعهدت روسيا الأربعاء بالرد على واشنطن في حال فرضت عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

وقال السناتور الجمهوري الأميركي لينزي جراهام إن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين يجب أن يتوقعا عقوبات صارمة بعد الهجمات الإلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب.

وفي موسكو قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “سئمنا من الكذبة بشأن المستللين الروس والتي تصدر من أعلى درجات السلطة في الولايات المتحدة”.

كما وصفت التقارير عن عقوبات جديدة محتملة بأنها “استفزاز موجه من البيت الأبيض”.

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وائل فتحى

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