روسيا تختبر بنجاح إطلاق صاروخ عابر للقارات من غواصة

أعلن الجيش الروسي أنه أجرى أمس الاثنين اختبار إطلاق ناجح لصاروخ باليستي عابر للقارات من غواصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الغواصة النووية يوري دولغوروكي النووية أطلقت صاروخا من طراز بولافا الاثنين من موقع مغمور في بحر بارنتس.

وأضافت أن الرؤوس الحربية الزائفة للصاروخ بلغت أهدافها المحددة على الجانب الآخر من روسيا وهو موقع إطلاق في كورا في شبه جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا.

وصاروخ بولافا الذي انتجته البحرية الروسية بعد دورة تطوير طويلة، قادر على حمل ستة رؤوس نووية ويبلغ مداه 9300 كيلو مترا.

وتعتبر الغواصة يوري دولغوروكي أول غواصة من سلسلة غواصات من طراز بوري- كلاس النووية، تحمل الصاروخ بولافا.

وتمتلك روسيا حاليا ثلاثة غواصات من هذا الطراز وخمس أخرى قيد الإنشاء تمهيدا لإدخالها الخدمة تدريجيا محل الغواصات القديمة التي يرجع تاريخ بنائها للحقبة السوفيتية.