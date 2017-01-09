روسيا تخطط لجعل قواعد الصواريخ رقمية تماما في 2020
الرئيسية » اخبار » روسيا تخطط لجعل قواعد الصواريخ رقمية تماما في 2020

القواعد الصاروخية الروسية
القواعد الصاروخية الروسية
اخبار سلاح

روسيا تخطط لجعل قواعد الصواريخ رقمية تماما في 2020

9 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

نشر المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا أشار فيه إلى أن قواعد الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيتم استبدالها تماما بتقنيات نقل البيانات الرقمية بحلول عام 2020.

وأشار البيان إلى أن بداية من مراكز إطلاق الصواريخ ووصولا إلى مستوى الفرقة ومركز الاتصالات، ومراكز التدريب، وأكاديمية بيوتر العسكرية في موسكو وفرعها في سيربوخوف، يتم حاليا تجهيزها بصورة كاملة بمعدات الاتصالات الرقمية.

واختتم المكتب بيانه قائلا “إذا ما حافظنا على الوتيرة الحالية من التحديث، فإنه بحلول عام 2020 ستكون قواعد الصواريخ الاستراتيجية الروسية مجهزة بنسبة 100% بتقنيات نقل البيانات الرقمية”.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *