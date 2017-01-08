روسيا تدخل مدرعة بي تي إر المطورة للخدمة العسكرية
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مدرعة بي تي إر الروسية
مدرعة بي تي إر الروسية
اخبار سلاح

روسيا تدخل مدرعة بي تي إر المطورة للخدمة العسكرية

8 يناير, 2017
أحمد علي
1 دقيقة
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من المقرر أن يتم تزويد الحرس الوطني الروسي بمدرعات متطورة.

وكشف نائب قائد قوات الحرس الوطني، سيرغي يريغين، لوسائل الإعلام أن الحرس الوطني سيبدأ في النصف الثاني من عام 2017 باستلام مدرعات “بي تي إر-82 في”.

يجدر بالذكر أن “بي تي إر-82 في” مدرعة مطوَّرة تتميز عن شقيقتها “بي تي إر-80” باحتوائها على معدات داخلية جديدة.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الجيش الروسي يملك حالياً نسخة مطوّرة أخرى من ناقلة الجند المدرعة المعروفة باسم “بي تي إر- 80” هي “بي تي إر-82أ”.

وتتميز “بي تي إر-82أ” عن “بي تي إر- 80” بجملة مزايا منها المدفع الجديد والمحرك الأقوى ونظام إدارة النيران الجديد.

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أحمد علي

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