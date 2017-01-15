روسيا تسعى لترسيخ وجودها الدائم فى سوريا
الرئيسية » اخبار » روسيا تسعى لترسيخ وجودها الدائم فى سوريا

روسيا تنوي تطوير قواعدها الجوية والبحرية في سوريا
روسيا تنوي تطوير قواعدها الجوية والبحرية في سوريا
اخبار رئيسى عربى

روسيا تسعى لترسيخ وجودها الدائم فى سوريا

15 يناير, 2017
وائل فتحى
1 دقيقة
image_pdfimage_print

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، الأحد، عن مصدر لم تسمه، إن موسكو تنوي تطوير وتوسيع قواعدها البحرية والجوية في سوريا، فيما تسعى موسكو لترسيخ وجودها هناك.

وقال المصدر لإنترفاكس، إن روسيا ستبدأ بإصلاح مدرج ثان في قاعدة حميميم الجوية قرب مدينة اللاذقية، في حين سيتم تطوير قاعدة طرطوس البحرية، لتتمكن من استقبال سفن أكبر مثل الطرادات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحابا جزئيا للقوات الروسية من سوريا، حيث ساندت هناك قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، لكن موسكو تنوي الإبقاء على وجود دائم لها في حميميم وطرطوس.

وقال المصدر لإنترفاكس، إن روسيا ستنشر أنظمة صواريخ دفاعية أرض-جو من طراز “إس-300″، فضلا عن قاذفات صواريخ «باستيون» في طرطوس.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *