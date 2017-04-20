روسيا تفشل في الالتفاف على مسؤولية دمشق عن هجوم كيميائي

رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر تصويت الخميس اقتراحا روسيا ايرانيا تشكيل فريق جديد للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في خان شيخون في سوريا، وفق ما أعلن الوفد البريطاني لدى المنظمة.

وقال الوفد عبر تويتر إن “المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفض في شكل ساحق القرار الروسي الايراني”.

ودعا مشروع القرار إلى التحقيق “لمعرفة إذا كان السلاح الكيميائي استخدم في خان شيخون وكيف وصل إلى الموقع الذي حصل فيه الهجوم”.

ولم تأخذ هذه الخطوة في الاعتبار التحقيق الذي تجريه المنظمة حول الهجوم الذي خلف 87 قتيلا بينهم 31 طفلا في خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل معارضة في شمال غرب سوريا.

ودعا الاقتراح كذلك المحققين لزيارة مطار الشعيرات الذي قصفته الولايات المتحدة بعد هجوم 4 ابريل/نيسان “للتحقق من المزاعم المتعلقة بتخزين أسلحة كيميائية” هناك.

كما تضمن المشروع الروسي الايراني دعوة الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى “تأمين خبراء وطنيين للمشاركة في التحقيق”.

وقال مصدر قريب من المشاورات إن موسكو أرادت بذلك ارسال خبرائها إلى جانب فرق المنظمة الأممية بهدف “تشويه النتائج” التي تم التوصل إليها حتى الآن.

لكن الوفد البريطاني اعتبر أن موسكو كانت تسعى إلى “نسف بعثة التحقيق” الحالية، مؤكدا أن “بعثة التحقيق مستمرة والمملكة المتحدة تدعمها بالكامل”.

ويأتي رفض الاقتراح غداة اعلان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد اوزمجو أن عينات من 10 ضحايا لهجوم الرابع من أبريل/نيسان تم تحليلها في أربعة مختبرات “تشير إلى التعرض لغاز السارين أو مادة تشبهه والنتائج التحليلية التي تم الحصول عليها حتى الآن مؤكدة”.

وتساءل المتحدث باسم وزير الدفاع الروسي ايغور كوناشنكوف الخميس “لو كان غاز السارين استخدم فعلا في خان شيخون، كيف تفسر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود مشعوذي الخوذ البيضاء (المسعفون في مناطق المعارضة) بين انبعاثات السارين من دون وسائل حماية؟”.

وطالب بـ”تحقيق موضوعي حول الحادث”، مؤكدا أنه “لم يتوجه ممثل واحد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المكان منذ أسبوعين”.

وأعلن اوزمجو الأربعاء أن بعثة تحقق مستعدة للتوجه إلى خان شيخون “اذا سمح الوضع الأمني بذلك”.

واتهمت الدول الغربية النظام السوري بشن الهجوم الكيميائي على خان شيخون لكن الرئيس السوري بشار الأسد نفى ذلك.

واستخدمت روسيا الأسبوع الماضي الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الكيميائي ويطالب الحكومة السورية بالتعاون مع التحقيق.