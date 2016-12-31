روسيا تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن حول هدنة سوريا
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السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين
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روسيا تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن حول هدنة سوريا

31 ديسمبر, 2016
وائل فتحى
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أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أمس الجمعة، أن بلاده وزعت مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال السفير فيتالي تشوركين للصحفيين قبل اجتماع لمجلس الأمن إنه يأمل أن يجرى التصويت على القرار السبت، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأعلن السفير الروسي عن ترحيبه بـ” كل من يريد أن ينضم إلى المفاوضات الجادة بشأن سوريا”.

وأبرمت روسيا وتركيا الخميس اتفاق وقف إطلاق النار بعيدا عن الولايات المتحدة التي شاركت في اتفاقات سابقة لم تصمد على الأرض.

ودخل الاتفاق وقف النار بين الحكومة والمعارضة في سوريا حيز التنفيذ في منتصف ليل الخميس الجمعة.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق النار صامدا في يومه الأول، إذ ساد الهدوء في جبهات القتال الرئيسية في البلاد، باستثناء عدة خروق أبرزها قرب دمشق.

ويمهد اتفاق وقف إطلاق النار إلى إطلاق جولة محادثات سياسية جديدة الشهر المقبل أستانا عاصمة كازاخستان، بغية إنهاء 6 أعوام من الحرب الأهلية في سوريا.

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وائل فتحى

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