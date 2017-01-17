روسيا تنجح في إطلاق صاروخ “توبول–إم” العابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات من طراز “توبول – إم”.

وأطلق الصاروخ العابر للقارات من مربضه الأرضي في مطار “بليسيتسك” شمال شرق روسيا، وأصاب هدفه الافتراضي بدقة في شبه جزيرة كامتشاكا في أقص شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان بالخصوص إن “الرأس الحربي التدريبي للصاروخ أصاب الهدف الافتراضي بدقة عالية في ميدان الرماية المختص في شبه جزيرة كامتشاكا. ويتمثل الهدف من عملية الإطلاق في تأكيد استقرار الخصائص الفنية لمثل هذا النوع من الصواريخ”.

ويبلغ مدى الصاروخ 11 ألف كيلو متر، ويزن 1200 طن، وأنتجت منه نسختان، واحدة ثابتة وأخرى متحركة.

وكانت الاختبارات على هذا الصاروخ الذي صممه معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية قد بدأت عام 1994، ودخل الخدمة عام 2000، وقد أدخلت تحسينات تكتيكية وفنية ملحوظة على هذا الصاروخ مقارنة بالنسخ السابقة من منظومة “توبول”.