روسيا تواجه محاولات اختراق الكترونية من الخارج

نقل عن مسؤول أمني روسي بارز قوله الأحد إن روسيا تواجه تزايدا في الهجمات الالكترونية من الخارج.

وقالت وكالات مخابرات أميركية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بحملة الكترونية استهدفت دعم فرص دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية من خلال إضعاف الثقة في منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وردا على اتهامات غربية بأن موسكو تستهدف بكثافة شبكات المعلومات في الولايات المتحدة وأوروبا،قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي لصحيفة روسيسكايا جازيت اليومية “لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في محاولات الإضرار بنظم المعلومات الروسية من قوى خارجية”.

وأضاف باتروشيف وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات الروسي اف.اس.بي وحليف مقرب من بوتين “شركات خدمة الانترنت العالمية تستخدم على نطاق واسع والأساليب التي تستخدمها تتطور باستمرار”.

واتهم باتروشيف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنها “تجاهلت عن عمد حقيقة أن خوادم الانترنت الأساسية موجودة في أراضي الولايات المتحدة وتستخدمها واشنطن لأغراض المخابرات وأغراض أخرى بهدف الإبقاء على هيمنتها العالمية”.

لكنه أضاف أن موسكو تأمل في إجراء “اتصالات بناءة” مع إدارة ترامب. ومن المقرر أن يتولى ترامب السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني وكان أشاد ببوتين أثناء حملته الانتخابية ودعا إلى علاقات أفضل مع موسكو.