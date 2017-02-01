روسيا: على ترامب أن يكون أكثر تحديداً بشأن المناطق الآمنة بسوريا
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وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
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روسيا: على ترامب أن يكون أكثر تحديداً بشأن المناطق الآمنة بسوريا

1 فبراير, 2017
وائل فتحى

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن يكون أكثر تحديداً بشأن اقتراحه بإقامة مناطق آمنة في سوريا وقال إن محاولات تنفيذ مثل هذه السياسة في ليبيا كانت مأساوية.

وأضاف في مؤتمر صحافي في أبو ظبي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أنه يأمل أن تبحث روسيا القضية مع وزارة الخارجية الأميركية بمجرد أن تنتهي من وضع خطط أكثر تفصيلاً عن المناطق الآمنة.

وقال لافروف إنه لا يعتقد مما يعرفه حتى الآن أن ترامب يقترح إقامة مناطق آمنة بنفس الطريقة التي نُفذت في ليبيا عام 2011.

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وائل فتحى

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