روسيا على موعد مع طائرة تتفوق على “أواكس”

زار نائب وزير دفاع روسيا، يوري بوريسوف، مصنع الطائرات في مدينة تاغانروغ.

ويواصل هذا المصنع العمل في مشروع إنشاء طائرة “أ-100 بريمْيِير” وهي طائرة الإنذار المبكر أو الرادار الطائر.

ويستطيع الرادار الذي تحمله طائرة “أ-100 بريمْيِير” أن يتتبع أكثر من 300 هدف ويساعد 12 طائرة أخرى على اكتشاف أسلحة مصوّبة نحوها.

وتتقدم الطائرة الجديدة على سابقتها “أ-50” في مدى اكتشاف الأهداف المطلوب ضربها أو صدها وفي عدد الأهداف الجاري تتبعها. كما تملك طائرة “أ-100 بريمْيِير” قدرة لا تملكها طائرة “أ-50” هي القدرة على التعامل مع الأهداف الأرضية.

ويشار إلى أن طائرة “أ-100 بريمْيِير” تتفوق على الطائرات الأجنبية المماثلة، وبالأخص الرادار الطائر الأمريكي “أواكس”.

وصرح نائب وزير الدفاع للصحفيين بعدما اجتمع مع العاملين في المصنع: “نأمل في أن تنجز طائرة “بريمْيِير” رحلتها الجوية الأولى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.