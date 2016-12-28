روسيا وتركيا تتفقان على وقف لإطلاق النار في كل أنحاء سورية

توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق على خطة لوقف إطلاق النار في كل أنحاء سورية تدخل حيز التنفيذ منتصف الليل، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الحكومية الأربعاء.

وقالت الوكالة إن الخطة تشمل توسيع نطاق وقف إطلاق النار الساري في حلب ليشمل كل أنحاء البلاد إلا أنها تستثني “المجموعات الإرهابية”.

وأوضحت أن تركيا وروسيا تعملان لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار عند منتصف الليل، وأن الخطة في حال نجاحها ستشكل أساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة تريد موسكو وأنقرة تنظيمها في استانا في كازاخستان.

ولم يتضح أين ومتى تم الاتفاق على هذه الخطة ولكن جرت محادثات خلال الأسابيع الماضية في أنقرة بين تركيا وروسيا وممثلين عن المعارضة السورية.

غارات جوية

لقي 22 مدنيا على الأقل بينهم 10 أطفال مصرعهم في غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة على قرية يسيطر عليها تنظيم داعش في شرق سورية، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وقال المرصد إن المدنيين الذين قتلوا هم من عائلتين في قرية الحجنة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الخاضعة بمعظمها لسيطرة تنظيم داعش وتستهدفها بانتظام طائرات التحالف الدولي ضد المتشددين الذي تقوده الولايات المتحدة.

ودير الزور هي المحافظة السورية الوحيدة التي تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة تنظيم داعش بينما لا تسيطر القوات النظامية السورية سوى على كبرى مدنها التي تحمل الاسم نفسه.

ويشن التحالف الدولي منذ أيلول/سبتمبر 2014، ضربات جوية تستهدف مواقع داعش وتحركاته في سورية.